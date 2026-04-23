Libri e autori al Valdichiana Designer Village | al via Valdichiana Reading

Nel centro della Valdichiana, si svolge l'evento Valdichiana Reading, dedicato ai libri e agli autori. La manifestazione coinvolge diversi stand dedicati alla promozione letteraria e incontri con scrittori, in una location che unisce l'atmosfera del centro commerciale con eventi culturali. La prima giornata si è aperta con presentazioni di nuovi titoli e letture pubbliche, attirando un pubblico vario di appassionati e curiosi.

Arezzo, 23 aprile 2026 – C’è un luogo, nel cuore della Valdichiana, dove il tempo dello shopping si intreccia con quello della cultura. È il Valdichiana Designer Village, che dal 25 aprile al 27 giugno ospita “Valdichiana Reading”, la prima rassegna dedicata agli amanti della lettura e della scrittura. Un progetto che nasce con un’idea chiara e contemporanea: trasformare un luogo votato allo stile e al lifestyle in un punto di incontro per le storie. Per chi le scrive, per chi le legge, per chi semplicemente ama lasciarsi attraversare dalle parole. Il Villaggio si fa così palcoscenico di appuntamenti che mescolano linguaggi e formati: spettacoli, live talk, workshop di scrittura, ma anche un concorso letterario, il coinvolgimento delle scuole, incontri con editori e momenti di confronto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libri e autori al Valdichiana Designer Village: al via Valdichiana Reading Notizie correlate “Good Morning Club” al Valdichiana Designer VillageArezzo, 18 marzo 2026 – “Good Morning Club” al Valdichiana Designer Village Domenica 22 marzo musica e divertimento a partire dal mattino come a... Al Valdichiana Designer Village le mascherate del Carnevale di FoianoArezzo, 19 febbraio 2026 – Lo storico Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia con i suoi 487 anni di storia, torna anche quest’anno... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Birthh, con il suo Senza Fiato Tour al Mengo. Libri e autori al Valdichiana Designer Village: al via Valdichiana ReadingQuando lo shopping incontra la cultura, tra storie da ascoltare e da scrivere: il ricco calendario si apre sabato 25 con Davide Longo. Domenica 26 workshop di scrittura creativa ... lanazione.it Saldi invernali 2026: avvio brillante al Valdichiana Designer Village tra shopping, turismo, risparmio e voglia di qualitàArezzo, 3 gennaio 2026 – I saldi invernali 2026 si aprono sotto i migliori auspici al Valdichiana Designer Village, che fin dalle prime ore dall’avvio delle promozioni ha registrato un andamento ... lanazione.it