Il Valdichiana Designer Village ha ospitato un evento con Andrea Maggi, noto come il professore più amato della televisione. La manifestazione si è svolta il 5 giugno 2026 ad Arezzo e ha attirato numerosi spettatori. L’evento ha seguito altri incontri con autori come Davide Longo, confermando l’interesse del pubblico verso incontri culturali e divulgativi.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Dopo il successo dei primi due appuntamenti con Davide Longo e con la coppia formata da Marco Malvaldi e Davide Ruffinengo, prosegue Valdichiana Reading, la rassegna culturale ospitata da l Valdichiana Designer Village e organizzata in collaborazione con la libreria Giunti al Punto, con il coordinamento di Davide Ruffinengo. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 6 giugno alle ore 18, con un ospite molto amato dal grande pubblico: Andrea Maggi, insegnante, scrittore e volto televisivo conosciuto in tutta Italia come il professor Maggi de Il Collegio, il fortunato docu-reality di Rai 2 che da anni conquista milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andrea Maggi, il prof più amato della Tv al Valdichiana Designer Village

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