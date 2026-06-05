Andrea Maggi il prof più amato della Tv al Valdichiana Designer Village
Il Valdichiana Designer Village ha ospitato un evento con Andrea Maggi, noto come il professore più amato della televisione. La manifestazione si è svolta il 5 giugno 2026 ad Arezzo e ha attirato numerosi spettatori. L’evento ha seguito altri incontri con autori come Davide Longo, confermando l’interesse del pubblico verso incontri culturali e divulgativi.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Dopo il successo dei primi due appuntamenti con Davide Longo e con la coppia formata da Marco Malvaldi e Davide Ruffinengo, prosegue Valdichiana Reading, la rassegna culturale ospitata da l Valdichiana Designer Village e organizzata in collaborazione con la libreria Giunti al Punto, con il coordinamento di Davide Ruffinengo. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 6 giugno alle ore 18, con un ospite molto amato dal grande pubblico: Andrea Maggi, insegnante, scrittore e volto televisivo conosciuto in tutta Italia come il professor Maggi de Il Collegio, il fortunato docu-reality di Rai 2 che da anni conquista milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il 6 giugno Valdichiana Reading, la rassegna letteraria, ti attende al Villaggio con Andrea Maggi_prof. Un’occasione imperdibile per incontrare il Prof, direttamente da Il Collegio, e ascoltare il suo talk su scuola, scrittura e televisione. Scopri di più: https://tinyurl facebook
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