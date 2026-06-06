Andrea Kimi Antonelli nella storia | è il più giovane poleman della storia a Montecarlo
Andrea Kimi Antonelli è diventato il più giovane poleman nella storia del Gran Premio di Montecarlo. Durante le qualifiche, ha ottenuto il miglior tempo, battendo ogni record precedente. La sessione si è svolta sotto il sole, con pochi dettagli rilevanti oltre il risultato finale. Nessun incidente o problema tecnico sono stati segnalati. Antonelli ha centrato la pole position con un tempo che ha sorpreso gli addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo per il circuito monegasco.
C’è un filo invisibile che unisce il destino dei predestinati, e oggi quel filo si è dipanato lungo i muretti spietati del Principato di Monaco. Sulla pista più selettiva del mondo, amata e dominata dalla leggenda del suo idolo Ayrton Senna, Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina indelebile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
F1, Kimi Antonelli: il commento dopo la Sprint del GP di Miami | Mercedes
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