Andrea Kimi Antonelli nella storia | è il più giovane poleman della storia a Montecarlo

Notizia in breve

Andrea Kimi Antonelli è diventato il più giovane poleman nella storia del Gran Premio di Montecarlo. Durante le qualifiche, ha ottenuto il miglior tempo, battendo ogni record precedente. La sessione si è svolta sotto il sole, con pochi dettagli rilevanti oltre il risultato finale. Nessun incidente o problema tecnico sono stati segnalati. Antonelli ha centrato la pole position con un tempo che ha sorpreso gli addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo per il circuito monegasco.