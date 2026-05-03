Kimi Antonelli nella storia a Miami | pole da record e dedica ad Alex Zanardi

Durante un evento a Miami, il pilota ha ottenuto una pole position record, segnando un risultato significativo nella sua carriera. Dopo aver conquistato la posizione di privilegio, ha dedicato la performance a un noto ex pilota, noto per le sue imprese e il suo impegno nel sociale. La gara si inserisce in un contesto di crescente attenzione attorno alla giovane promessa, che continua a ottenere riconoscimenti nel mondo delle corse.

Una pole position storica, una dedica carica di emozione e un altro capitolo scritto nella giovane carriera di uno dei talenti più luminosi della Formula 1. Il protagonista è Kimi Antonelli, che a Miami conquista la terza pole consecutiva della stagione e la dedica ad Alex Zanardi, scomparso il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: «La dedico ad Alex Zanardi»Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica. F1, Antonelli fa la storia a Miami: terza pole consecutiva (come Senna e Schumacher): «È dedicata ad Alex Zanardi»Una gara sprint targata McLaren, dall'inizio alla fine, mentre la pole position del Gp vero e proprio è firmata da uno storico Kimi Antonelli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un'alba sorprendente per Kimi Antonelli; Kimi Antonelli, la sua storia segreta: dai kart alla Formula 1; Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: La dedico ad Alex Zanardi; Kimi Antonelli, il 19enne che è già nella storia della Formula 1: cosa c'è dietro i suoi successi. Kimi Antonelli fa la storia a Miami: terza pole di fila come PatreseIl presidente ACI La Russa celebra Antonelli: 'Come Patrese, un orgoglio italiano' dopo la terza pole di fila a Miami ... it.blastingnews.com F1, Antonelli nella storia: prime tre pole in carriera di fila come Senna e SchumacherUn'altra magia di Kimi Antonelli che centra la pole position a Miami. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto per una penalità (track limits) il leader del Mondiale ha centrato il migliore tempo co ... sport.sky.it #F1 Al #MiamiGP Kimi #Antonelli conquista la pole e la dedica ad #AlexZanardi. Prima della gara 1 minuto di silenzio in onore de grande campione scomparso ieri. Per il 19enne bolognese è il terzo titolo consecutivo; come lui solo Senna e Schumacher Fot x.com #F1 Nel segno di #AlexZanardi: al #MiamiGP Kimi #Antonelli conquista la pole e la dedica al grande campione scomparso ieri a 60 anni cui, prima della gara, è stato dedicato 1 minuto di silenzio. Per il 19enne bolognese è il terzo titolo consecutivo; come lu - facebook.com facebook