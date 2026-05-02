Kimi Antonelli nella storia della F1 terza pole consecutiva come Senna e Schumacher | La dedico ad Alex Zanardi

Kimi Antonelli si appresta a partire per la terza volta consecutiva in pole position in un Gran Premio di Formula 1, questa volta in programma a Miami. La sua performance nelle qualifiche gli ha permesso di eguagliare record storici di piloti come Senna e Schumacher, diventando uno dei protagonisti della categoria. Antonelli ha dedicato questa conquista ad Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico. La gara si svolgerà domenica prossima.

Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica. Con il posizionamento conquistato nelle qualifiche della gara in Florida, il giovane pilota italiano entra nella storia della Formula 1. Prima di lui a centrare tre pole di fila sono stati mostri sacri dell’automobilismo come Ayrton Senna (nel 1985) e Michael Schumacher (nel 1994). Un risultato che arriva per il pilota 19enne della Mercedes in un giorno particolarissimo, oltre tutto: quello in cui si è avuta notizia della morte di Alex Zanardi, campione sulle quattro ruote e nella vita bolognese come Antonelli. «Questa pole è dedicata a lui », ha detto Antonelli ai microfoni di Sky dopo le qualifiche.🔗 Leggi su Open.online

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Kimi Antonelli come Senna e Schumacher: a Miami storica pole, Leclerc è 3°Per Antonelli quella di Miami è la terza pole in carriera e terza consecutiva: dietro di lui il redivivo Verstappen, Leclerc batte Russell e McLaren. sportal.it

Kimi Antonelli ancora più straordinario. Il 19enne pilota italiano conquista a Miami la terza pole position consecutiva. E l'ha ottenuta in modo totalmente autoritario. La Mercedes si conferma la migliore nel giro secco. In 1ª fila con Antonelli domenica (con parte - facebook.com facebook

Kimi Antonelli davanti a tutti anche a Miami, terza pole consecutiva! x.com