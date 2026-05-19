Amazon a Jesi a luglio l' apertura | il presidente Acquaroli in visita al nuovo centro di distribuzione

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio aprirà il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi. Il presidente della Regione Marche ha visitato il sito, che sarà operativo a partire dalla stessa data. La struttura si trova in una zona industriale della città ed è stata recentemente completata. La visita ufficiale si è svolta nei giorni scorsi, con il rappresentante regionale che ha controllato lo stato dei lavori e ha incontrato alcuni dei lavoratori coinvolti nel progetto. La struttura si estende su un’area di dimensioni significative.

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JESI – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si è recato in visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, che sarà operativo a partire dal mese di luglio. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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