Amazon a Jesi a luglio l' apertura | il presidente Acquaroli in visita al nuovo centro di distribuzione

A luglio aprirà il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi. Il presidente della Regione Marche ha visitato il sito, che sarà operativo a partire dalla stessa data. La struttura si trova in una zona industriale della città ed è stata recentemente completata. La visita ufficiale si è svolta nei giorni scorsi, con il rappresentante regionale che ha controllato lo stato dei lavori e ha incontrato alcuni dei lavoratori coinvolti nel progetto. La struttura si estende su un’area di dimensioni significative.

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