Il Milan sta proseguendo le trattative per la scelta del nuovo allenatore e ha identificato Oliver Glasner come candidato principale. Nei giorni scorsi sono stati avviati contatti tra le parti, con incontri che si sono intensificati nelle ultime settimane. La società sta valutando le opzioni e l’ultima decisione spetta al presidente del club, che dovrà approvare l’accordo. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro breve, con l’obiettivo di definire il nuovo staff tecnico prima dell’inizio della prossima stagione.

Il futuro della panchina del Milan entra nella sua fase cruciale (qui tutte le notizie live), con Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli che stanno cercando di trovare il candidato ideale per prendere il posto di Massimiliano Allegri, esonerato alla fine della stagione dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il weekend sarà caratterizzato da contatti intensi, ma la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire chi la spunterà tra Glasner e Pochettino, che ad oggi sembrano i due nomi favoriti per prendere la guida del Milan a partire dalla prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà un weekend di contatti, ma almeno di sorprese senza annunci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Glasner è il favorito: giorni decisivi, l’ultima parola spetta a Cardinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Questa squadra non ha spirito di spogliatoio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, cercasi allenatore: Cardinale a cena con Glasner, Pochettino resta il piano B

Milan, Glasner e Slot in pole per la panchina: giorni decisivi per il futuro rossoneroIl Milan sta valutando i due candidati Oliver Glasner e Arne Slot per la panchina, dopo il rifiuto di Iraola.

Temi più discussi: Allenatore Milan, le ultime. Martedì incontro con Glasner, dall'estero si parla di Slot; Chi è Oliver Glasner, il favorito come nuovo allenatore del Milan: cosa ha vinto e come giocano le sue squadre; Milan, Slot e Glasner candidati per la panchina; Allenatore Milan, ora l'ultima idea è Slot. Glasner resta in corsa, Pochettino è fuori.

Milan, Glasner prende quota per la panchina Oliver Glasner è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan Secondo le ultime indiscrezioni, i rappresentanti rossoneri avrebbero già avuto colloqui diretti con il tecnico austriaco per discut x.com

[Bianchin] Glasner è un forte candidato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con o senza Rangnick; è stato tenuto un primo incontro, e vuole una risposta sì/no entro il fine settimana. Pochettino è l'alternativa, con cui il Milan ha già raggiunto un accordo reddit

Milan, le ultime news sul nuovo allenatore: Glasner, Pochettino o...Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Oltre al nome di Glasner, che ha salutato il Crystal Palace, Cardinale e Ibrahimovic seguono anche Pochettino e co ... sport.sky.it

Milan, la scelta dell’allenatore ha una deadline: corsa a due. Ecco i nomiIl Milan vuole chiudere il nuovo allenatore entro il 10 giugno. Glasner è in pole, Pochettino resta vivo, Slot esce dalla corsa ... affaritaliani.it