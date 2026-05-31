Il Milan sta valutando i due candidati Oliver Glasner e Arne Slot per la panchina, dopo il rifiuto di Iraola. Nei giorni scorsi, le preferenze si sono concentrate su questi due nomi, che hanno guadagnato terreno rispetto ad altri profili considerati. La decisione finale sulla scelta del nuovo allenatore dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La ricerca del sostituto di un tecnico precedente si sta concentrando su queste due opzioni.

Il Milan continua la ricerca del nuovo allenatore e, dopo il no di Iraola, restringe il campo a due candidati che nelle ultime ore hanno guadagnato posizioni rispetto agli altri profili valutati dalla dirigenza: Oliver Glasner e Arne Slot. Il club rossonero sta portando avanti contatti, incontri e valutazioni per individuare la guida tecnica della prossima stagione. Per Glasner, reduce dalla conquista della Conference League alla guida del Crystal Palace, potrebbe esserci un incontro all'inizio della prossima settimana per verificare la possibilità di un accordo. L'allenatore austriaco verrebbe inserito in un progetto più ampio che comprenderebbe anche Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milan, Glasner e Slot in pole per la panchina: giorni decisivi per il futuro rossonero

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