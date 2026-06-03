Milan cercasi allenatore | Cardinale a cena con Glasner Pochettino resta il piano B

Il club milanese sta cercando un nuovo allenatore. Il proprietario si è incontrato a cena con l’allenatore austriaco Glasner, considerato il principale candidato. Pochettino, attualmente senza squadra, rimane come opzione secondaria. Le decisioni sulla scelta tecnica sono ancora in fase di valutazione e non sono stati ufficializzati nomi o tempistiche. La società sta seguendo diverse piste per la guida tecnica della prossima stagione.

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