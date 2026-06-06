All' Alta Fratte arriva Nicoló Cozzi | sarà il secondo di coach Sinibaldi

Da padovaoggi.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'Alta Fratte si aggiunge Nicoló Cozzi come assistente del coach Sinibaldi. La squadra ha recentemente annunciato quattro nuovi acquisti che saranno fondamentali per la stagione di serie A2 di volley femminile. Contestualmente, è stato definito l’organigramma dello staff tecnico, con Cozzi che affiancherà il tecnico principale. La formazione sta completando la sua struttura sia sul piano delle giocatrici sia su quello dello staff per la nuova stagione.

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Dopo aver formalizzato negli ultimi giorni quattro nuovi acquisti destinati a diventare decisivi nell'economia della stagione di volley femminile di serie A2, l'Alta Fratte di Santa Giustina in Colle sta registrando anche l'organigramma dello staff tecnico. E in tal senso è giunta la conferma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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