Venerdì 24 aprile alle 20, l’Alta Fratte affronta il Brescia al PalAntenore di Padova. La partita deciderà il cammino della squadra in questa fase della stagione. L’incontro si svolgerà in un impianto situato vicino alla strada statale A1, con i tifosi pronti a seguire la sfida. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre in vista delle prossime gare.

Il destino sportivo dell’Alta Fratte si gioca venerdì 24 aprile alle ore 20 al PalAntenore di Padova. La squadra di Santa Giustina in Colle affronta Brescia per la seconda sfida della finalissima playoff di volley femminile A2, con l’obiettivo di conquistare il pass per la Serie A1. Dopo il successo ottenuto ieri sera a Montichiari, le padronne di casa hanno un’opportunità decisiva per chiudere la pratica e volare nel massimo campionato. Il vantaggio tattico dopo il colpo in Lombardia. La vittoria ottenuta sul campo di Montichiari ha messo le ragazze venete in una posizione di netto vantaggio psicologico e tecnico. Stando ai fatti della partita conclusasi ieri, 20 aprile, la formazione di Santa Giustina in Colle è riuscita a piegare le bresciane nonostante un momento di difficoltà nel terzo set.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alta Fratte a un passo dalla A1: l’Alta Fratte sfida il Brescia

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