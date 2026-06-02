Ecco il secondo asso nello scacchiere dell' Alta Fratte | si aggrega Rebecca Mirarchi

L'Alta Fratte annuncia il secondo acquisto per la stagione di A2, con la firma di un nuovo giocatore. La squadra, pronta a partire dopo aver sfiorato la promozione in A1, ha ufficializzato l'ingaggio di un’ala. La presentazione è avvenuta oggi, 2 giugno, poche ore dopo aver annunciato il primo acquisto. La formazione si prepara a rafforzare il roster in vista del campionato, senza ulteriori dettagli sui nomi dei nuovi arrivati.

L'Alta Fratte, formazione di pallavolo femminile che sarà ai nastri di partenza del campionato di volley femminile di A2 dopo aver sfiorato un mese fa la promozione in A1 non vuole perdere tempo e a distanza di poche ore oggi 2 giugno ha presentato anche il suo secondo acquisto che servirà ad. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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