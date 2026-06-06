Una festa nel nome della nostalgia, tra canzoni dimenticate, sigle di cartoni animati e serie tv e molto altro. E poi uno spettacolo-concerto che trasporterà nelle atmosfere dell’universo visionario di Tim Burton, con le musiche di Danny Elfman e suggestivi effetti speciali. E ancora, un’esilarante sfida tra maghi, un brunch nel fresco del grande giardino e una mostra-mercato del disco in cui fare incetta di vinili rari e vere e proprie chicche. Tanti appuntamenti per tutti i gusti, dai bambini agli adulti passando per le famiglie, nel weekend del Parco Tittoni. Il festival desiano proporrà per oggi alle 21 l’evento Maledetta Nostalgia, una festa dei ricordi tra hit del passato da riascoltare e ballare e musiche della tv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Parco di Villa Tittoni ’Maledetta Nostalgia’ alla mostra del disco. E poi il Tim Burton show

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