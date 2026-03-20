Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di mettere sul mercato la loro villa di lusso in Toscana. La proprietà, descritta come un piccolo paradiso privato, ha già un acquirente interessato. La coppia si è separata dopo tre anni di relazione e ha scelto di vendere l’immobile che avevano acquistato poco più di un anno fa come rifugio romantico.

Amore finito, casa dei sogni addio. Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati dopo tre anni insieme, e con la fine della loro relazione arriva anche la decisione di vendere la villa toscana che avevano scelto come rifugio romantico poco più di un anno fa. La tenuta, immersa nelle colline tra San Casciano e la Val d’Orcia, è un piccolo paradiso privato: 14 ettari di terreno tra boschi, vigneti e ulivi, piscina e panorami da cartolina. Un complesso esclusivo composto da tre edifici, villa padronale, cascina e cottage, per oltre 1.300 metri quadrati. Non manca nemmeno la produzione di vino e olio, dettaglio che rende la tenuta ancora più autentica e speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monica Bellucci e Tim Burton mettono in vendita la loro villa di lusso in Toscana: “C’è già un acquirente interessato a questo piccolo paradiso privato”

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