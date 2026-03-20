Monica Bellucci e Tim Burton hanno venduto la loro villa in Toscana, un edificio di grande fascino immerso nella campagna. La proprietà, nota per le sue caratteristiche uniche, è stata messa in vendita dopo che i due artisti hanno deciso di separarsi dai loro investimenti immobiliari. La casa, che si estende su un ampio terreno, è ora disponibile sul mercato.

Quando una storia finisce, non si chiudono solo le emozioni ma anche i progetti costruiti insieme. È quello che sta accadendo a Monica Bellucci e Tim Burton, che dopo la separazione hanno deciso di mettere sul mercato la loro splendida villa in Toscana acquistata durante gli anni della relazione e diventata nel tempo uno dei simboli più tangibili del loro legame. Niente da fare, quindi, per chi fino all’ultimo ha sperato in una riconciliazione tra i due: la vendita dell’alcova da sogno mette un punto a una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni. Monica Bellucci e Tim Burton, addio alla villa in Toscana. Voltare pagina: è questa la parola chiave. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la loro villa da sogno in Toscana

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