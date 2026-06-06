Aggressione al pronto soccorso del Cervello | infermieri accerchiati da un gruppo di ragazzi ubriachi

Da palermotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di ragazzi ubriachi ha circondato e aggredito gli infermieri e gli operatori sociosanitari nel pronto soccorso dell’ospedale Cervello. I giovani hanno urlato e spintonato il personale, che ha cercato di mantenere la calma. La scena si è svolta in un’area di attesa, con alcuni pazienti presenti. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma l’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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Ennesima aggressione al personale medico, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso dell’ospedale Cervello. La scorsa notte, intorno alle 4, un gruppo di 7 ragazzi è entrato nei locali forzando la porta d’ingresso e avanzando minacciosi con schiamazzi che hanno svegliato i pazienti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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