Aggressione al pronto soccorso del Cervello | infermieri accerchiati da un gruppo di ragazzi ubriachi

Notizia in breve

Un gruppo di ragazzi ubriachi ha circondato e aggredito gli infermieri e gli operatori sociosanitari nel pronto soccorso dell’ospedale Cervello. I giovani hanno urlato e spintonato il personale, che ha cercato di mantenere la calma. La scena si è svolta in un’area di attesa, con alcuni pazienti presenti. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma l’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.