Tre giovani di 17, 19 e 22 anni sono arrivati al pronto soccorso dopo aver consumato un cucchiaio di “miele da sballo”. I ragazzi presentavano segni di forte alterazione e sono stati sottoposti a controlli medici. La sostanza, diffusa online, ha causato loro intossicazione acuta. Non sono stati riferiti altri coinvolgimenti o complicazioni gravi nel momento del soccorso.

Tre ragazzi di 19, 22 e 17 sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato “miele da sballo”. Il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Riport a TgCom24 che il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Napoli, tre ragazzi finiti al pronto soccorso per aver assunto un cucchiaio del “miele da sballo”

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