Dà in escandescenze in caserma e al pronto soccorso | feriti a calci due infermieri

Durante una notte a Latina, un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze all’interno di una caserma e al pronto soccorso. Durante l’episodio ha colpito con calci due infermieri, ferendoli. La scena ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il trasferimento dell’individuo in custodia.

Notte di follia a Latina che si è conclusa con l’arresto di un uomo di 33 anni di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Arresto che è stato effettuato dai carabinieri nel corso dei controlli ad “Alto Impatto” della serata di ieri, martedì 7 aprile.L'uomo fermato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Paura in pronto soccorso: 33enne dà di matto e aggredisce due infermieriPaura al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo: un uomo dà di matto, prende a pugni e testate la porta del presidio e poi aggredisce anche due... Sotto l'effetto dell'alcol crea scompiglio in piazza del Papa, poi dà in escandescenze al pronto soccorsoL'intervento congiunto di personale sanitario e polizia per un cittadino somalo, fermato per ubriachezza molesta e poi sottoposto alle cure del caso... Argomenti più discussi: Due aggressioni ai sanitari in pochi giorni all'ospedale di Ciriè, l'allarme del sindacato: Operiamo in condizioni di estrema vulnerabilità; Ubriaco manda due medici all’ospedale; Udienza per la donna che devastò la caserma dei carabinieri: l’avvocato chiede perizia psichiatrica. Dà in escandescenze al bar Ponchielli e colpisce carabiniere: pena di un anno e sei mesiAveva dato in escandescenze al bar Ponchielli di corso Vittorio Emanuele dopo che il barista si era rifiutato di ... cremonaoggi.it Dà in escandescenze dopo lo scontro. Botte a #poliziotto e #vigili x.com Caos a Traversetolo: l’uomo ha dato in escandescenze anche in ambulanza ferendo una soccorritrice. Il giudice dispone l’obbligo di firma - facebook.com facebook