Aggredita e accoltellata per strada a Milano ragazza finisce in ospedale

Una donna di 28 anni è stata ferita con un coltello a Milano, in via Costantino Baroni, durante la serata di lunedì 27 aprile. La scena si è svolta lungo la strada, dove la vittima è stata aggredita e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e raccogliere testimonianze.

Una ragazza di 28 anni è stata accoltellata in via Costantino Baroni a Milano nella serata di lunedì 27 aprile. I contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco prima delle 22.30, come riportato dall’agenzia.🔗 Leggi su Milanotoday.it Accoltellamento a Milano - Storie italiane 04/11/2025 Notizie correlate Milano, ragazza accoltellata all’addome per strada: l’ipotesi di una lite iniziata in casaUna donna è stata trovata con una ferita da arma da taglio all’addome, probabilmente inferta con un coltello al culmine di una lite. Aggredita a pugni da un rom in mezzo alla strada: capogruppo di FdI finisce in ospedalePaura a Torino, dove la consigliera della della Circoscrizione 6, la capogruppo di Fratelli d'Italia Verangela Marino, è stata brutalmente aggredita... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aggredita e accoltellata per strada a Milano, ragazza finisce in ospedale; Prostituta aggredita e accoltellata nella notte a Monza: arrestato un uomo grazie al dna sulla lama; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Terrore nella notte in via Guerrina . Prostituta accoltellata e rapinata. Un arrestato per tentato omicidio. Accoltellata alla gola in strada. Fermato l’ex. L’aveva già aggreditaAccoltellata alla gola e uccisa in strada dall’ex compagno. È morta così a Vignale Monferrato, paese di meno di ... quotidiano.net Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che pero’ ... ilgazzettino.it La donna era appena arrivata sotto casa ed è stata aggredita. La polizia di Stato cerca il rapinatore anche attraverso le immagini di una farmacia vicina - facebook.com facebook