Aggredita a morsi e pugni mentre tiene il figlio di 9 giorni in braccio | arrestato il compagno

Un uomo di 25 anni è stato arrestato sull'isola dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito la compagna, che teneva in braccio il loro bambino di appena nove giorni. Durante l'intervento, l'uomo ha colpito la donna con pugni e morso, provocandole lesioni personali. L'arresto è stato eseguito dopo le segnalazioni arrivate alla centrale dei carabinieri, che hanno avviato le indagini e portato all'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare.

I carabinieri di Ischia hanno tratto in arresto un uomo di 25 anni, residente nell'isola, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa durante le ore serali, riguardante una violenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pugni e morsi in faccia alla compagna mentre ha in braccio il figlio appena nato: 25enne arrestato a IschiaSull'isola di Ischia un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, mentre questa teneva in braccio il figlio,...

Il figlio si separa dalla moglie e i genitori prendono a morsi e pugni lei e l’ex consuoceraIl figlio si stava separando dalla moglie e i genitori hanno aggredito lei e l'ex consuocera prendendole a calci, pugni e morsi.

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Ischia, morsi e pugni dal marito con il bimbo neonato in braccio: arrestato 25enneI carabinieri di Ischia, allertati da una donna, sono intervenuti a causa di un'aggressione. All'ora di cena, il marito della donna, un 25enne che era ubriaco, ha iniziato, dopo ... ilmattino.it

Donna aggredita dall’ex compagno: pugni e morsi senza ritegnoUna donna è stata aggredita dal proprio ex compagno, dopo essersi ritrovata la porta di casa sua completamente sfondata. newsmondo.it

Mestre: 19enne trans denuncia di essere stata aggredita da circa 30 ragazzi all’Area City. Strattonata, insultata e derisa; alcune amiche prese a calci. x.com

RISSA IN PIAZZA DOMENICANI, AGGREDITA ANCHE UN’OPERATRICE DI SOCCORSO Due arresti e sette denunce nel corso dei controlli straordinari messi in campo durante le festività pasquali. Le operazioni hanno coinvolto pattuglie della polizia, dei car - facebook.com facebook