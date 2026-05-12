Affitti troppo cari Ora tutti copiano Mamdani

A New York, il costo degli affitti sta crescendo rapidamente, rendendo difficile per molti trovare un alloggio accessibile. Sempre più persone si trovano a dover affrontare spese elevate per poter vivere in città. La situazione attuale ha attirato l’attenzione di diversi media e analisti, che stanno confrontando le condizioni con quelle di altri periodi e altre aree urbane. La questione si presenta come un problema reale per chi cerca una sistemazione stabile.

New York, 12 maggio 2026 – Pagare l’affitto è diventato uno dei problemi più concreti per chi vive nelle grandi città. Non è più una questione lontana, da addetti ai lavori. Riguarda studenti, lavoratori, famiglie, giovani coppie. Riguarda chi ha uno stipendio, ma fatica comunque a restare nella città in cui lavora. In questo scenario, il nome di Zohran Mamdani è diventato un riferimento. La sua proposta di congelare gli affitti negli appartamenti a canone regolato di New York ha avuto una forte eco nel dibattito pubblico. Non perché sia una misura semplice da applicare, né perché possa risolvere da sola il problema della casa. Ma perché ha dato una forma chiara a una preoccupazione molto diffusa: il costo dell’abitare, che sta aumentando in maniera quasi drammatica dappertutto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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