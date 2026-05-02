Secondo un’indagine recente, il 51% dei lavoratori vede il proprio potere d’acquisto ridursi a causa dei salari invariati. L’inflazione continua a incidere sul budget familiare, rendendo più difficile affrontare le spese quotidiane. Due persone su tre si trovano ancora nella fascia di reddito più bassa, con limitate possibilità di miglioramento economico. La situazione interessa un’ampia parte della popolazione lavorativa e riflette le difficoltà nel mantenere il tenore di vita.

? Cosa scoprirai Come influisce l'inflazione sulla gestione del budget per le spese essenziali?. Perché due persone su tre restano bloccate nella fascia di reddito bassa?. Quali sacrifici devono fare le famiglie per garantire sport e istruzione?. Come possono i nuovi meccanismi salariali bloccare la divisione tra classi?.? In Breve Analisi Iref Acli su 4 milioni di precompilate tra il 2019 e il 2024.. Due persone su tre nel quintile basso restano bloccate dopo quattro anni.. L'80% dei redditi più alti mantiene la posizione privilegiata nel periodo analizzato.. Rincari erodono risorse per affitti, istruzione e attività sportive dei figli.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari fermi: il 51% dei lavoratori perde potere d’acquisto

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