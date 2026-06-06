Affitti fuori controllo a Bologna | per una casa se ne va il 58% dello stipendio
A Bologna, il costo degli affitti è aumentato, con il 58% dello stipendio dedicato al pagamento del canone. La città si colloca tra le più costose in Italia per chi cerca una casa in affitto. La spesa per l’alloggio rappresenta una parte significativa del reddito dei residenti, rendendo difficile sostenere altre spese quotidiane. La crescita dei prezzi degli affitti si registra in un contesto di aumento generale dei costi abitativi.
Vivere in affitto a Bologna è sempre più un lusso. La città è ormai tra le più care d'Italia per chi cerca casa e il peso del canone sullo stipendio continua a crescere. Tanto che, in media, oltre metà del reddito mensile di un lavoratore finisce per pagare l'affitto. È il quadro che emerge da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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