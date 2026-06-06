Affitti fuori controllo a Bologna | per una casa se ne va il 58% dello stipendio

Vivere in affitto a Bologna è sempre più un lusso. La città è ormai tra le più care d'Italia per chi cerca casa e il peso del canone sullo stipendio continua a crescere. Tanto che, in media, oltre metà del reddito mensile di un lavoratore finisce per pagare l'affitto. È il quadro che emerge da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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10 Città Italiane Dove le Case Costano Meno di Una Panda!

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Temi più discussi: Rimini, boom di lavoratori poveri: stipendi bassi, affitti fuori controllo e famiglie sempre più fragili; Il labrador non paga la pensione. E nemmeno certe idee aiutano il centrosinistra; Stretta sugli affitti brevi, Isolotto, Careggi e Novoli le zone da controllare; Controlli sugli affitti turistici a Peschiera del Garda tra irregolarità e sanzioni.

Perché a Torino affitti e prezzi delle case sono rimasti così bassi reddit

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Affitti brevi fuori controllo: A Ravenna 1000 annunci AirbnbA Ravenna con 1.000 annunci di Airbnb la situazione affitti brevi è fuori controllo e di fronte a questi numeri che creano forti problemi per le politiche abitative, la legge regionale di ... ilrestodelcarlino.it