A Ravenna, una madre ha ottenuto lo sfratto del figlio di 31 anni, che vive ancora a casa senza contribuire alle spese o occuparsi delle pulizie, nonostante abbia un lavoro. Il giudice ha emesso l’ordine di sfratto dopo che la donna ha presentato il ricorso. La vicenda richiama la trama della famosa commedia francese del 2001, incentrata su un giovane che non lascia la casa dei genitori.

Ravenna, 21 marzo 2026 – Ricordate la celebre commedia francese del 2001 ‘Tanguy’, in cui due genitori disperati le provano tutte per cacciare di casa il figlio ‘bamboccione’ ormai adulto ma per nulla intenzionato ad andarsene? A Ravenna la finzione cinematografica è diventata un'amara realtà, come riporta oggi il Corriere di Bologna. Esasperata da una convivenza divenuta insostenibile, una madre ha deciso di trascinare il figlio di 31 anni in tribunale per costringerlo a fare le valigie e ad assumersi, finalmente, le proprie responsabilità. I compagni non vogliono stare in camera con lo studente disabile. La mamma: “Un ricatto, addolorata e delusa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come Tanguy, a 31 anni non se ne va di casa: “Lavora ma non pulisce, né paga le spese”. La madre lo fa sfrattare dal giudice

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