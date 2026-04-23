A Milano, i residenti dedicano circa il 60% del loro reddito mensile tra affitti e spostamenti, secondo i dati più recenti. Nel corso dell'ultimo anno, i prezzi degli immobili sono aumentati dell’8,5%, contribuendo a ridurre ulteriormente il potere d’acquisto dei lavoratori. Questa situazione evidenzia come la maggior parte del reddito venga assorbita da spese legate all’abitazione e ai trasporti.

?? Cosa sapere A Milano affitto e trasporti assorbono il 60% del reddito dei residenti. L'aumento dei prezzi immobiliari dell'8,5% erode il potere d'acquisto dei lavoratori. Il 60% del reddito dei residenti a Milano finisce tra spese abitative e trasporti, una cifra che erode la capacità di spesa per le necessità vitali come alimentazione, salute e gestione delle emergenze familiari. I dati emergono dal terzo rapporto dell'Osservatorio casa abbordabile (Oca), un'iniziativa promossa .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: affitti e trasporti divorano il 60% dello stipendio

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