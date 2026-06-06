A Firenze, il costo degli affitti ha registrato l’aumento più consistente negli ultimi sei anni, condividendo con Milano il primato tra le città italiane. In queste due città, il canone di affitto assorbe oltre il 60% dello stipendio medio. L’indagine evidenzia come il peso delle spese abitative sia particolarmente elevato, rendendo difficile per molti cittadini far fronte alle spese mensili.

Firenze, 6 giugno 2026 – Firenze condivide con Milano un primato poco invidiabile. E’ la città italiana dove gli affitti sono aumentati di più negli ultimi sei anni. Dal 2019 al 2025 i canoni di locazione per un appartamento tipo di 70 metri quadrati sono cresciuti del 49 per cento, a fronte di retribuzioni aumentate in misura molto più contenuta. È quanto emerge da un'analisi di Cna elaborata sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate e sull'andamento degli stipendi netti. GERMOGLI PH: FIESOLE FOTO SIMBOLO AFFITTI AFFITASI IMMOBILI CASA APPARTAMENTO RAGAZZI Nel capoluogo toscano per affittare un appartamento medio occorrono oggi circa 1.340 euro al mese, contro gli oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Affitti, Firenze maglia nera insieme a Milano. Il canone si mangia oltre il 60% dello stipendio. Cosa dice l’indagine

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