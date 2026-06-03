La ruralità non rappresenta il passato ma una straordinaria opportunità per il futuro dei giovani
La Romagna Rurale promuove un modello di sviluppo basato sulla qualità della vita, la ruralità e il turismo delle passioni. Secondo l’organizzazione, la ruralità non è un retaggio del passato, ma un’opportunità futura, soprattutto per i giovani. Negli ultimi anni si è discusso molto di turismo come strumento di crescita per le aree interne. La proposta mira a valorizzare queste risorse attraverso un nuovo approccio allo sviluppo territoriale.
"La Romagna Rurale propone un nuovo modello di sviluppo territoriale fondato sulla qualità della vita, sulla ruralità e sul turismo delle passioni Negli ultimi anni si è parlato molto di turismo come leva di sviluppo per le aree interne. Ma forse è arrivato il momento di cambiare prospettiva. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Carissime amiche e amici rurali La ruralità non rappresenta il passato, ma una straordinaria opportunità per il futuro Le aree interne chiedono futuro. Quando parlo di aree interne non parlo soltanto di geografia. Parlo di comunità. Parlo di persone che ogni gi facebook