La ruralità non rappresenta il passato ma una straordinaria opportunità per il futuro dei giovani

Notizia in breve

La Romagna Rurale promuove un modello di sviluppo basato sulla qualità della vita, la ruralità e il turismo delle passioni. Secondo l’organizzazione, la ruralità non è un retaggio del passato, ma un’opportunità futura, soprattutto per i giovani. Negli ultimi anni si è discusso molto di turismo come strumento di crescita per le aree interne. La proposta mira a valorizzare queste risorse attraverso un nuovo approccio allo sviluppo territoriale.