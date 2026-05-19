Uomo Vitruviano nelle Marche una straordinaria notizia per il territorio
A Fano, nelle Marche, è stata annunciata l’arrivo di una riproduzione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. L’opera sarà esposta in città e rappresenta un evento di rilievo per il territorio. La mostra si terrà nei prossimi giorni e coinvolge enti culturali locali. La presenza dell’opera è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare dettagli sui partner o sui luoghi specifici dell’esposizione.
FANO - "L’arrivo dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci a Fano rappresenta una straordinaria notizia per le Marche. È un evento di altissimo valore simbolico, che si agli eccezionali ritrovamenti archeologici emersi nella città marchigiana". Lo dichiara il deputato e segretario di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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