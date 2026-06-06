Venerdì sera, presso la Casa del Clero di Lucca, è deceduto don Carlo Celli dopo una breve malattia. La sua vita si è spesa tra l'insegnamento in un liceo locale e una missione in Messico, dedicandosi alla fede e al servizio religioso. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità ecclesiastica della zona.

Lucca, 6 giugno 2026 – Lutto per la Chiesa lucchese: dopo una breve malattia è morto venerdì sera alla Casa del Clero di Lucca, don Carlo Celli. Avrebbe compiuto 90 anni il 3 agosto. Proprio alla Casa del Clero sarà esposta la salma fino a domenica 7 giugno; lunedì mattina 8 giugno sarà poi trasferita nella chiesa parrocchiale di Camigliano, dove alle 15 si celebreranno le esequie. L’insegnamento e gli anni di missione. "Dopo anni spesi in missione, don Carlo, rientrato a Lucca, ha servito la nostra Chiesa con umiltà e semplicità, aiutando i confratelli fino a quando gli è stato possibile", è il ricordo. Don Carlo Celli era nato il 3 agosto 1936 a Veneri, nel comune di Pescia, provincia di Pistoia ma territorio della Diocesi di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a don Carlo Celli. Dall’insegnamento al liceo alla missione in Messico, una vita al servizio della fede

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