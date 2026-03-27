Vangelo e karate | dall?Angola alla Basilicata la missione di don Mario

Dalla Angola alla Basilicata, don Mario ha intrapreso un percorso che unisce fede e sport. A Montemurro, piccolo paese dell’Appennino con circa mille abitanti, ha portato avanti un progetto che combina la diffusione del Vangelo con l’attività di insegnamento di arti marziali. La sua presenza ha coinvolto diverse comunità, creando un ponte tra tradizioni religiose e pratiche sportive.

Storia tiranna, storia generosa. Montemurro nel cuore dell’Appennino, poco più di mille abitanti nella Val d’Agri, il mini-Texas d’Italia (forse l’unico posto oltre l’Opec dove si guarda con compiacimento all’aumento del prezzo del greggio che qui, estratto dall’Eni e dalla Shell, produce un po’ di royalties). Storia tiranna: il terremoto di magnitudo 7.1 del 1857 (evento dal quale nacque, con le osservazioni del geologo irlandese, la moderna sismologia) con epicentro localizzato nel paese causò tra 3 e 4mila morti dimezzandone la popolazione e avviandone il declino. Storia tiranna: una frana portò via parte del paese nel 1907 dando un altro colpo alla comunità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Vangelo e karate: dall?Angola alla Basilicata la missione di don Mario Articoli correlati Leggi anche: «Don Mario sempre disponibile. Il suo un Vangelo senza confini» Dall’Olimpia all’abito talare. L’avventura di don Mario lo sportivo diventato preteDalle giovanili dell’Olimpia fino all’abito talare, a dimostrazione che quello fra sport e spiritualità è un binomio possibile. Approfondimenti e contenuti su Vangelo e karate dall Angola alla... Temi più discussi: Vangelo e karate: dall’Angola alla Basilicata la missione di don Mario; Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta; Nadia Battocletti trionfa nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor. È il secondo oro per l'Italia; ?La benzina aumenta: truffatori ai distributori. Vangelo e karate: dall’Angola alla Basilicata la missione di don MarioStoria tiranna, storia generosa. Montemurro nel cuore dell’Appennino, poco più di mille abitanti nella Val d’Agri, il mini-Texas d’Italia (forse l’unico posto ... ilmattino.it Con il Papa dentro il Vangelo: un cammino dall'Alto all'altroPubblichiamo integralmente la prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, al nuovo libro di papa Francesco ... avvenire.it [COMMENTO AL VANGELO] di Gv 11,45-56 - Sabato della V Settimana di Quaresima Alla fine, in questo brano del Vangelo di Giovanni, arriviamo a leggere la decisione di eliminare fisicamente Gesù. Caifa, sommo sac - facebook.com facebook H. 12:30 La #psicologia nelle pagine del #Vangelo Gianlorenzo Castaldi x.com