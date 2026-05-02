Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, ha vissuto un incidente che ha segnato profondamente la sua vita. Dopo l’incidente, ha affrontato numerose operazioni e sfide legate alla ripresa motoria. La sua storia di lotta e tenacia è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. La sua scomparsa rappresenta la conclusione di un percorso intenso, caratterizzato da momenti di grande sofferenza e di straordinaria resilienza.

La morte di Alex Zanardi segna la fine di una storia straordinaria, fatta di dolore, forza e rinascita. Il suo nome resta indissolubilmente legato a uno degli episodi più drammatici dello sport moderno: il terribile incidente del 2001 che ne segnò per sempre il destino. Era il 15 settembre 2001 quando, sul circuito tedesco del Lausitzring, Zanardi perse il controllo della sua monoposto durante una gara della Champ Car. Un testacoda improvviso lo lasciò fermo in pista, proprio mentre sopraggiungevano altri piloti ad altissima velocità. L’impatto fu devastante: la vettura venne colpita lateralmente e si spezzò in due, provocando al pilota ferite gravissime e una perdita massiccia di sangue.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alex Zanardi, dall’incidente che gli cambiò la vita alla rinascita: oggi l’addio al campione

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