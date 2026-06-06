L’architetto Attilio Ghirlanda, noto per aver contribuito allo sviluppo di Carrara, è deceduto all’età di 80 anni. La sua morte è avvenuta il 6 giugno 2026. Ghirlanda era riconosciuto come figura importante nel settore dell’architettura locale. La sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. La città ricorda la sua attività professionale e il ruolo che ha avuto nella crescita urbana.

Carrara, 6 giugno 2026 – Si è spento a 80 anni l’architetto Attilio Ghirlanda, figura conosciuta e stimata in città. Nato il 10 febbraio 1946, Ghirlanda ha dedicato gran parte della sua vita alla città, lasciando un segno tangibile nel tessuto urbano e culturale. Architetto, docente e uomo delle istituzioni, è stato protagonista di numerosi interventi che hanno contribuito a definire alcuni degli spazi pubblici più significativi della città. Il suo nome è legato alla realizzazione di piazza San Francesco, di piazza Gino Menconi a Marina e della chiesa della Sacra Famiglia, opere che ancora oggi rappresentano importanti punti di riferimento. Profondamente legato alla tradizione artistica e culturale del territorio, Ghirlanda ha collaborato per molti anni con la scuola del Marmo, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Attilio Ghirlanda, l’architetto che fece crescere Carrara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a don Giuliano. Per lui le campane che fece risuonareDomani le campane di Rosora suoneranno per l’ultimo saluto a don Giuliano Gigli, decano dei sacerdoti della Diocesi di Jesi, morto a 97 anni.

Carrara: musica e libri per far crescere i piccoli in bibliotecaVenerdì 17 aprile alle 16:30, la Biblioteca Civica ‘Lodovici’ di Carrara ospiterà un evento dedicato ai bambini, con un programma che combina musica...

Si parla di: Addio a Attilio Ghirlanda, l’architetto che fece crescere Carrara; Carrara: addio ad Attilio Ghirlanda, l’architetto che amava la città.