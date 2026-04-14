Venerdì 17 aprile alle 16:30, la Biblioteca Civica ‘Lodovici’ di Carrara ospiterà un evento dedicato ai bambini, con un programma che combina musica e letture. L’ingresso è libero e l’appuntamento si svolgerà in piazza Gramsci, offrendo ai piccoli partecipanti un’occasione di intrattenimento e apprendimento attraverso attività che coinvolgono libri e musica.

Venerdì 17 aprile alle ore 16,30, la Biblioteca Civica ‘Lodovici’ di Carrara aprirà le sue porte in piazza Gramsci per un appuntamento dedicato alla crescita dei più piccoli attraverso l’unione tra libri e note musicali. L’iniziativa, pensata per i nuclei familiari con bambini tra gli zero e i sei anni, vede la collaborazione diretta tra il Comune di Carrara e le figure specializzate che operano nei programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica nell’area di Massa-Carrara. Il valore sociale della stimolazione precoce tra musica e letteratura. L’evento non si limita a una semplice attività ricreativa, ma si inserisce in un percorso strutturato promosso da realtà come l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino Onlus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara: musica e libri per far crescere i piccoli in biblioteca

Carrara: musica e lettura per i piccoli, ecco gli appuntamentiIl Comune di Carrara organizza tre appuntamenti tra il 10 e il 17 aprile per promuovere la lettura e la musica tra i bambini da zero a sei anni.

Libri ai piccoli pazienti, il gesto di solidarietà dei dipendenti Coop per la Biblioteca ospedalieraUn gesto concreto di solidarietà che si traduce in nuovi libri per i piccoli pazienti del Policlinico di Foggia.