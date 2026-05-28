Domani le campane di Rosora suoneranno per l’ultimo saluto a don Giuliano Gigli, il decano dei sacerdoti della Diocesi di Jesi scomparso a 97 anni. Quelle stesse campane, rimaste a lungo mute dopo il sisma, erano tornate a far sentire la loro melodia grazie a lui: nel 2023, con un gesto di straordinaria generosità, don Giuliano non esitò a vendere la propria auto, pur di finanziare il restauro del campanile lesionato dal sisma. La sua storia, raccontata per primo dal Carlino, diede il via a una grande mobilitazione che permise di completare l’opera (appena prima che don Guliano si ritirasse a villa Celeste) e che il sacerdote, nonostante l’aggravarsi della malattia, era tornato più volte ad ascoltare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a don Giuliano. Per lui le campane che fece risuonare

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