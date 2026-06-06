Il governo italiano sta considerando una proroga fino a giugno per le accise sui carburanti. Un nuovo decreto ministeriale potrebbe utilizzare l'extragettito dell'IVA di maggio per finanziare questa misura. Il ministro dell’interno ha annunciato che si sta valutando questa possibilità, senza ancora confermarne l'ufficialità. La decisione mira a ridurre i costi dei carburanti per i consumatori. La proroga dipende dall’andamento delle entrate fiscali nei prossimi mesi.

Il governo italiano valuta di varare un nuovo decreto ministeriale. L’obiettivo è usare l’extragettito Iva di maggio per finanziare il taglio delle accise sui carburanti. La misura potrebbe così restare in vigore fino a fine giugno, come anticipato dal vicepremier Antonio Tajani. Si tratta però di un provvedimento “molto costoso” che, secondo il ministro degli Esteri, “può durare un mese o due mesi”. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha chiarito che i nuovi margini di flessibilità concessi dall’Ue “non possono essere usati per prorogare” le accise, perché riguardano “una parte di bilancio puro dello Stato italiano”. Intanto Matteo Salvini rilancia il tema degli extraprofitti bancari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Accise: si valuta proroga fino a giugno. Salvini punta alle banche

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