Accise | governo valuta proroga Landini | ‘sono pannicelli caldi

Notizia in breve

Il governo sta considerando una proroga delle accise sui carburanti oltre la scadenza di giugno. Questa decisione potrebbe mantenere i prezzi più bassi, ma ancora non è stato stabilito un provvedimento definitivo. Il leader di un movimento sindacale ha commentato che queste misure sono solo soluzioni temporanee e non risolvono il problema di fondo. Non sono stati annunciati dettagli concreti su eventuali modifiche ai prezzi o alle aliquote fiscali. La discussione resta aperta tra le parti coinvolte.