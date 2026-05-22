Verso la proroga del taglio delle accise | resta fino all’8 giugno lo sconto di 20 cent sul diesel e 5 sulla benzina

Il governo ha deciso di prolungare fino all’8 giugno lo sconto sulle accise applicato su gasolio e benzina. Lo sconto prevede 20 centesimi di riduzione per il diesel e 5 centesimi per la benzina. La misura, adottata in precedenza, resterà in vigore fino alla fine della prima settimana di giugno. La proroga è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le stazioni di servizio che applicano lo sconto previsto dalla normativa vigente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui