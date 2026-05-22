Verso la proroga del taglio delle accise | resta fino all’8 giugno lo sconto di 20 cent sul diesel e 5 sulla benzina

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di prolungare fino all’8 giugno lo sconto sulle accise applicato su gasolio e benzina. Lo sconto prevede 20 centesimi di riduzione per il diesel e 5 centesimi per la benzina. La misura, adottata in precedenza, resterà in vigore fino alla fine della prima settimana di giugno. La proroga è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le stazioni di servizio che applicano lo sconto previsto dalla normativa vigente.

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Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla fine della prima settimana di giugno. Insieme arriveranno sostegni per gli autotrasportatori che in caso contrario minacciano uno sciopero da lunedì 25 maggio a venerdì 29. Il consiglio dei ministri si riunisce alle 19, ma giovedì il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha anticipato al Festival dell’Economia di Trento i contenuti principali. Lo schema dovrebbe essere identico a quello in vigore dal 9 maggio: 20 centesimi al litro sul gasolio, che salgono a 24,4 tenendo conto anche dell'Iva, e 5 sulla benzina (6,1 con l'Iva). La riduzione delle accise è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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