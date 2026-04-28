TS – Picchiato dal branco per una felpa della Juventus | studente finisce in ospedale ad Ancona

Un studente è stato aggredito da un gruppo di persone ad Ancona dopo aver indossato una felpa della Juventus. L'aggressione ha provocato lesioni tali da richiedere il ricovero in ospedale. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri, quando l’adulto è stato preso di mira da alcuni individui, che hanno reagito con violenza senza apparente motivo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

2026-04-28 18:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Una felpa della Juventus è bastata per scatenare la furia di un branco. Domenica sera, in piazza Martelli ad Ancona, uno studente universitario ventenne di Recanati è stato accerchiato e picchiato da quattro persone, nei pressi del parco del Cardeto, a pochi passi dalla Facoltà di Economia. Il pretesto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il capo di abbigliamento juventino indossato dalla vittima. Dal diverbio verbale si è passati rapidamente alle mani, con il giovane colpito più volte prima che gli aggressori fuggissero.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Picchiato dal branco per una felpa della Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona Notizie correlate Picchiato dal branco alla fermata del bus: 16enne in ospedale. L'appello sui social: "Chi ha visto parli"Rimini, 28 marzo 2026 – Prima il ricovero in pronto soccorso, poi la denuncia e adesso un’indagine che punta a chiarire ogni dettaglio. Leggi anche: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale