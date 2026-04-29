Il commerciante aggredito in via Atenea lascia l' ospedale | picchiato dal branco per 100 euro e bottiglie di alcolici

Il commerciante bengalese aggredito in via Atenea è stato dimesso dall'ospedale San Giovanni di Dio. La sera di lunedì, cinque uomini lo hanno circondato e picchiato con calci e pugni, lasciandolo con ferite e traumi guaribili in almeno 15 giorni. La rapina si è svolta per il tentativo di sottrargli 100 euro e alcune bottiglie di alcolici.

Gli sono stati diagnosticati ferite e traumi guaribili in almeno 15 giorni. E' stato dimesso dall'ospedale San Giovanni di Dio il commerciante bengalese che, nella serata di lunedì, è stato aggredito e selvaggiamente picchiato da cinque malviventi. Non due o tre, come s'era detto inizialmente. Ma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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