Ferruccio Giglio, un insegnante di disegno negli anni Cinquanta e Settanta, si è raccontato come un italiano che ha partecipato allo sbarco in Normandia. Ha descritto il suo ruolo tra le truppe inglesi durante il D-Day, senza approfondire dettagli militari o motivazioni. La sua testimonianza si concentra sulla partecipazione personale a quell’evento storico, ricordando il suo coinvolgimento durante la guerra.

Chi tra gli anni Cinquanta e Settanta è stato studente degli istituti tecnici a Recanati o San Severino probabilmente ricorda Ferruccio Giglio come un mite e comprensivo professore di disegno. Coloro che, invece, a Macerata hanno seguito le vicende politiche di quei decenni, ed anche oltre, sicuramente lo ricordano per l’attività di dirigente locale del Partito Socialista, di cui egli è stato anche segretario di sezione. Gli uni e gli altri, però – fino a pochi anni prima della sua morte, avvenuta nel 1994 a Macerata – hanno ignorato la vicenda personale che lo ha reso famoso: essere stato l’unico italiano a prendere parte, tra le fila dell’esercito inglese, allo sbarco delle forze alleate in Normandia il 6 giugno 1944. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il D-Day di Ferruccio Giglio: "Un italiano nelle truppe inglesi per lo sbarco in Normandia"

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