A Milano, sono emersi dettagli su abusi e molestie alla scuola militare Teulié. Testimoni hanno riferito di aver visto chat ritenute disgustose e di aver saputo di comportamenti inappropriati da parte di un docente nei confronti di studenti maschi. Le testimonianze indicano che tali episodi erano noti all’interno dell’istituto. La procura ha avviato un’indagine sulle accuse di molestie e abusi, che coinvolgono anche altri membri del personale scolastico.

Milano – Le molestie e gli atteggiamenti del professor Marco Ricucci nei confronti degli alunni maschi non erano un segreto nella scuola militare Teulié. Alcune studentesse, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, avevano sollevato con il preside e con altri docenti il problema dei “netti favoritismi” nei confronti dei ragazzi finiti al centro delle sue morbose attenzioni. Una di loro ha spiegato di aver visto chat tra l’insegnante e i compagni dal “tenore disgustoso”, come uno scambio di messaggi in cui Ricucci avanzava una proposta: “Ho corretto il compito di italiano. È da 8, ma se mi racconti dettagli intimi con (.) diventa 8 e mezzo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Abusi alla scuola militare Teulié di Milano: “Ho visto chat disgustose, tutti lo sapevano”

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Milano, abusi sessuali alla scuola militare Teuliè: arrestato un professore

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Temi più discussi: Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale; Milano, abusi sessuali alla Teuliè: arrestato professore di italiano della scuola militare; Violenze sessuali alla scuola militare di Milano, arrestato un professore; Arrestato insegnante alla Teuliè: abusi e violenze sugli allievi.

La vicenda resta ora nelle mani della magistratura, ma questa storia resta inquietante Mi mandi una fotina? Le chat tra docente e alunni nello scandalo degli abusi alla Scuola militare Teulié di Milano x.com

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