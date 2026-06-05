Milano violenze e abusi alla scuola militare Teulié Fermato professore | Velate minacce ci toccava

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo quanto riferito, avrebbe rivolto minacce velate agli studenti, che si sentivano costretti a subire abusi e contatti indesiderati. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi allievi dell'istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. I militari della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano su richiesta della pm Alessia Menegazzo, in servizio al quinto dipartimento della Procura che si occupa di vittime deboli e reati orientati dal genere. Secondo una nota del procuratore di Milano, Marcello Viola, le indagini avrebbero svelato "un quadro di costanti pressioni" da parte dell'insegnante sugli alunni attraverso l'utilizzo della "posizione educativa ricoperta" e in particolare del ruolo di componente interno della Commissione al prossimo esame di maturità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano violenze e abusi alla scuola militare teuli233 fermato professore velate minacce ci toccava
© Iltempo.it - Milano, violenze e abusi alla scuola militare Teulié. Fermato professore: "Velate minacce, ci toccava"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VIOLENZE SESSUALI alla Scuola militare Teulié, arrestato un commissario: abusi per superare esami

Video VIOLENZE SESSUALI alla Scuola militare Teulié, arrestato un commissario: abusi per superare esami

Notizie e thread social correlati

Milano, violenze sessuali per superare esami alla scuola militare Teulié: arrestato un professoreUn professore della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di concussione, violenza sessuale e...

Milano, violenze sessuali alla scuola militare Teulié: arrestato un docenteUn insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenze sessuali, concussione e maltrattamenti...

Temi più discussi: Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale; Abusi sessuali alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestato; Arrestato insegnante alla Teuliè: abusi e violenze sugli allievi; Abusi sessuali su allievi della scuola militare Teulié, arrestato un professore.

milano violenze e abusiAbusi e minacce alla Teulié di Milano: arrestato il prof. di latino dalle foto degli allieviA Milano, nella Scuola Militare Teulié, un insegnante 48enne è stato arrestato con accuse molto gravi: violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di diversi allievi dell’istituto. Seco ... tg.la7.it

milano violenze e abusiMilano, violenze e abusi alla scuola militare Teulié. Fermato professore: Velate minacce, ci toccavaUn insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web