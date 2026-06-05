Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo quanto riferito, avrebbe rivolto minacce velate agli studenti, che si sentivano costretti a subire abusi e contatti indesiderati. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi allievi dell'istituto.

Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. I militari della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano su richiesta della pm Alessia Menegazzo, in servizio al quinto dipartimento della Procura che si occupa di vittime deboli e reati orientati dal genere. Secondo una nota del procuratore di Milano, Marcello Viola, le indagini avrebbero svelato "un quadro di costanti pressioni" da parte dell'insegnante sugli alunni attraverso l'utilizzo della "posizione educativa ricoperta" e in particolare del ruolo di componente interno della Commissione al prossimo esame di maturità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Milano, violenze e abusi alla scuola militare Teulié. Fermato professore: "Velate minacce, ci toccava"

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VIOLENZE SESSUALI alla Scuola militare Teulié, arrestato un commissario: abusi per superare esami

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