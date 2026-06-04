Milano abusi sessuali alla scuola militare Teulié arrestato un docente

Un docente della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali e di aver esercitato pressioni economiche su sette allievi. Le indagini hanno portato all’arresto e all’accertamento di comportamenti illeciti nei confronti di studenti. La polizia ha eseguito le misure cautelari e sta proseguendo le verifiche. La scuola ha sospeso il docente coinvolto.

AGI - Un docente della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e concussione ai danni di sette allievi. Secondo le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, avrebbe minacciato di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. La Procura di Milano: "Costanti pressioni" . Le indagini della Procura e dei carabinieri della polizia giudiziaria hanno fatto emergere, spiega il procuratore Marcello Viola in una nota, “un quadro di costanti pressioni svolte dall'insegnante". "Vessazioni e umiliazioni" . Secondo i pm di Milano, il docente arrestato "abusando della posizione... 🔗 Leggi su Agi.it

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La storia della scuola elementare italiana in cui sono stati abusati 30 bambini - CONFIDENTIAL

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