A26 nuovi cantieri nelle gallerie | chiude per due notti il tratto tra Gravellona Toce e Arona

Il tratto tra Gravellona Toce e Arona sull'A26 sarà chiuso al traffico nelle notti tra il 9 e il 10 giugno e tra l'11 e il 12 giugno. La chiusura riguarda le gallerie dell'autostrada, dove sono in corso lavori di manutenzione. Le chiusure sono programmate per due notti consecutive in ciascun periodo. Non sono stati comunicati orari specifici o alternative di percorso.

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26, dove sono in arrivo nuove chiusure notturne. Nelle notti tra il 9 e 10 giugno e tra l'11 e il 12 giugno sarà infatti chiuso al traffico il tratto tra Gravellona Toce e Arona.Le chiusure e le deviazioniIn particolare, dalle 22 di martedì 9 alle 6 di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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