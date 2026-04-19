Lavori nelle gallerie dell' A26 | chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona i percorsi alternativi

Per due notti, il tratto tra Arona e Gravellona sulle gallerie dell'A26 resterà chiuso al traffico. Durante questo periodo, saranno disponibili percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare la zona. La settimana prossima inizieranno nuovi lavori di ispezione e manutenzione all’interno delle gallerie, che continueranno nei prossimi mesi. Le chiusure temporanee sono programmate per consentire gli interventi senza interferire con il flusso quotidiano del traffico.

Nuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione.Per consentire i lavori, sarà chiuso il tratto di autostrada compreso tra Gravellona e Arona.Le chiusure e le deviazioni previsteDalle 22 di mercoledì 22.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori in galleria: chiusa per due notti l'A26 tra Arona e Borgomanero Leggi anche: Lavori sulla A26, chiusa per due notti l'autostrada tra Baveno e Arona Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; SS3 Flaminia, lavori nelle gallerie: scattano le limitazioni al traffico per Acqualagna, Cantiano e Cagli; Gallerie di Sorreley chiuse per un anno; PODCAST Simone Gay, sindaco di Porte, preoccupato per i ritardi nell’avvio dei lavori nelle gallerie. Senso unico alternato nella galleria Malfitano: lavori di ripristino dell’impianto di illuminazioneLAURIA (PZ) - La Provincia di Potenza ha disposto l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la Strada Provinciale ex SS585 ... ivl24.it Entro dicembre fine lavori nelle gallerieIl tema dei disagi in autostrada è sempre molto sentito lungo la fascia costiera del Piceno ed è stato ed è ancora per qualche ora il tema della campagna elettorale in cui si stanno cimentando tutti i ... ilrestodelcarlino.it Trapani Birgi chiude per lavori: domani aeroporto fermo per 18 ore #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook A Mestre (Venezia) partiti i lavori..."Spazio ATTIVITÀ PRODUTTIVE "Creatori di Ricchezza SOSTENIAMO CHI FA GRANDE L'ITALIA ! x.com