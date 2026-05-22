Cantieri in A26 domenica notte di stop tra Arona e Gravellona | gli orari e i percorsi alternativi

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica notte sulla A26 ci sarà una chiusura tra Arona e Gravellona Toce. La strada resterà chiusa dalle 22 alle 4 del mattino successivo, per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura riguarda un tratto di circa sei ore, e durante questo periodo i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi. Questa interruzione si inserisce nel quadro di lavori di manutenzione e aggiornamento dei cantieri in corso sulla stessa autostrada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono i cantieri sull'A26, dove è stata programmata una nuova chiusura notturna. Dalle 22 di domenica 24 alle 4 di lunedì 25 maggio il tratto tra Arona e Gravellona Toce sarà infatti chiuso per consentire il transito di trasporti eccezionali.La chiusura e le deviazioniIn particolare, sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione.

Leggi anche: Lavori in galleria sull'A26: chiude il tratto tra Arona e Baveno, gli orari e i percorsi alternativi

Autostrade per l’Italia, dal 12 gennaio riprendono i cantieri in Liguria: cosa succede in A7, A12 e A26Genova – Da lunedì prossimo, 12 gennaio, riprendono la maggior parte dei cantieri autostradali nei tratti gestiti da Aspi in Liguria dopo la parziale pausa per le festività natalizie. Invece, ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web