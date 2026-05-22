Cantieri in A26 domenica notte di stop tra Arona e Gravellona | gli orari e i percorsi alternativi

Domenica notte sulla A26 ci sarà una chiusura tra Arona e Gravellona Toce. La strada resterà chiusa dalle 22 alle 4 del mattino successivo, per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura riguarda un tratto di circa sei ore, e durante questo periodo i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi. Questa interruzione si inserisce nel quadro di lavori di manutenzione e aggiornamento dei cantieri in corso sulla stessa autostrada.

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