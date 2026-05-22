Cantieri in A26 domenica notte di stop tra Arona e Gravellona | gli orari e i percorsi alternativi
Domenica notte sulla A26 ci sarà una chiusura tra Arona e Gravellona Toce. La strada resterà chiusa dalle 22 alle 4 del mattino successivo, per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura riguarda un tratto di circa sei ore, e durante questo periodo i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi. Questa interruzione si inserisce nel quadro di lavori di manutenzione e aggiornamento dei cantieri in corso sulla stessa autostrada.
Proseguono i cantieri sull'A26, dove è stata programmata una nuova chiusura notturna. Dalle 22 di domenica 24 alle 4 di lunedì 25 maggio il tratto tra Arona e Gravellona Toce sarà infatti chiuso per consentire il transito di trasporti eccezionali.La chiusura e le deviazioniIn particolare, sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione.
Leggi anche: Lavori in galleria sull'A26: chiude il tratto tra Arona e Baveno, gli orari e i percorsi alternativi
Per tre cantieri è stata chiesta la riapertura del sedime e in due casi i lavori non erano conformi. Salis e Ferrante: Con il nuovo gruppo di lavoro preveniamo danni, degrado e spesa di soldi pubblici facebook
Autostrade per l’Italia, dal 12 gennaio riprendono i cantieri in Liguria: cosa succede in A7, A12 e A26Genova – Da lunedì prossimo, 12 gennaio, riprendono la maggior parte dei cantieri autostradali nei tratti gestiti da Aspi in Liguria dopo la parziale pausa per le festività natalizie. Invece, ... ilsecoloxix.it