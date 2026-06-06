A Ravenna oltre 400 fedeli filippini da tutta la regione | celebrazioni per la Festa di Santa Crusan
Oltre 400 persone di origine filippina provenienti da tutta la regione si sono riunite a Ravenna domenica scorsa per celebrare la Festa di Santa Crusan. La cerimonia ha ricordato il viaggio di Sant’Elena alla ricerca della “vera croce” e ha coinvolto balli, fiori e abiti tradizionali. L’evento ha riunito i fedeli in un momento di condivisione e devozione.
Domenica scorsa, i residenti in Romagna di origine filippina sono stati accolti a Ravenna in occasione della festa tradizionale di Santa Crusan che ricorda il viaggio di Sant’Elena alla ricerca della “vera croce” e celebra l’amore filiale per la Madonna, con balli, fiori e vestiti tradizionali.In. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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