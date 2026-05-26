Oltre 400 giovani musicisti da tutta la regione in scena al Mar per il grande evento Orizzonti sonori

Notizia in breve

Oltre 400 giovani musicisti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna hanno partecipato all’evento “Orizzonti Sonori” al Museo d’Arte di Ravenna. Si è trattato della fase finale dei corsi di educazione musicale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con fondi europei. La manifestazione ha visto in scena i partecipanti, che hanno eseguito le proprie composizioni davanti a un pubblico presente al museo.