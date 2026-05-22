La festa di Santa Rita celebrazioni in tutta Italia Da Cascia a Palermo
In tutta Italia si sono svolte le celebrazioni dedicate a Santa Rita, con eventi che hanno coinvolto diverse città, da Cascia a Palermo. Le manifestazioni hanno coinvolto processioni, messe e momenti di preghiera pubblica. La festa si è svolta secondo le tradizioni locali, con partecipazioni di fedeli provenienti da varie regioni. Nicola Ferrante ha seguito alcune delle iniziative, collegandosi con alcune località per aggiornamenti in tempo reale. Le celebrazioni hanno visto anche la presenza di rappresentanti religiosi e cittadini.
Celebrazioni per Santa Rita in tutta Italia, non solo a Cascia ma anche a Palermo. In collegamento Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La festa di Santa Rita, celebrazioni in tutta Italia. Da Cascia a Palermo
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