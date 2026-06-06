Partiamo da un'opinione tiepida in cerca di consenso. A quiet place è ridicolo: alieni ciechi, quasi indistruttibili, inattaccabili dai carri armati, dalle mitragliatrici e dagli armamenti più potenti degli eserciti di tutto il mondo, che distruggono il pianeta per. una questione di vibrazioni? L'America viene sostanzialmente distrutta da un giorno all'altro, eppure una famiglia di sopravvissuti senza pretese e senza addestramento è in grado di uccidere una manciata di invasori combinando un fucile e un apparecchio acustico capaci da funzionare su di loro come la Kryptonite su Sperman. Non solo, gli alieni non sanno nuotare, cosa che potrebbe essere un ostacolo nell'invasione di un pianeta composto prevalentemente d'acqua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Quiet Place Parte 3 porterà Cillian Murphy in un'altra apocalisse

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A Quiet Place 3 (2026) - First Trailer | Cillian Murphy, Emily Blunt | Concept Version

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Le riprese di A Quiet Place: Part III sono iniziate. Nei cinema il 30 luglio 2027 reddit

Appuntamento all’Hotel du Cap-Eden-Roc: i riflettori si accendono a Cannes per il tradizionale evento benefico. Spazio alla moda, tra look monocromatici in nero, rosa, blu e rosso, outfit massimalisti e minimali, fuochi d'artificio couture e quiet luxury. Incantevo x.com

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